شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة سموحة بدون عواد وعبد المجيد وجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، القائمة التي ستخوض مباراة سموحة فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك غياب محمد عواد حارس المرمى وحسام عبد المجيد وعبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة سموحة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .