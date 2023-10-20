عودة قفشة.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أم سيمبا في الدوري الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة سيمبا التنزاني بملعب الأخير فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، أفشة، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية، هي: الأهلي ، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.