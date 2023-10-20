شكرا لقرائتكم خبر عن «الشراعية 43 قدماً» تبحر في شواطئ دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ دبي السبت، تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع انطلاق منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم 2023-2024.

ويبحث النواخذة والبحارة المشاركون في السباق الكبير عن التتويج ومعانقة ناموس الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي تعد فاتحة السباقات الكبيرة في الموسم الرياضي البحري 2023-2024 بعد الانطلاقة الموفقة للفعاليات الشهر الماضي مع سباق الشباب والناشئين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، حيث يجمع الحدث نخبة الملاك والنواخذة والبحارة

وينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي خلال فترة الظهيرة، حيث سترفع القوارب أشرعتها البيضاء قاصدة خط النهاية في مياه أم سقيم قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، وبين جمال الحاضر في دانة الدنيا في المنطقة المتاخمة لجزر العالم وجزيرة نخلة جميرا.

وأشاد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون الكبير والروح الطيبة التي جاء عليها هذا الاجتماع، حيث لمس رغبة إيجابية وحماساً كبيراً من أجل إنجاح التظاهرة الرياضية.