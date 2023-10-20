شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا:يجب تخصيص كرة ذهبية لميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي إنه يجب تخصيص فئة خاصة لليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنوياً مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصّصة في كرة القدم، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم أو مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند يجب أن يفوز بجائزة هذا العام.

ويُعدّ ميسي، الذي غادر باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي، المرشّح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة للمرة الثامنة، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.

ويُعتبر هالاند منافسه الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في احراز فريقه ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس انكلترا الموسم الماضي.

سبق لغوراديولا ان اشرف على تدريب ميسي في صفوف برشلونة في حين يلعب هالاند في صفوف فريقه حالياً.

وقال الإسباني الجمعة "قلت دائماً إن الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسّمة إلى قسمين، واحدة لميسي ثم ننظر إلى الآخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم. لقد فاز بالثلاثية وسجّل 50 هدفاً".

وتابع "أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين. كلاهما يستحق ذلك، ماذا بوسعي ان أقول؟".

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس في 30 أكتوبر.