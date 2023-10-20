شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يشيد استاداً جديداً ويطور ستة ملاعب قبل كأس العالم 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط - (رويترز)

قال مكتب رئيس الوزراء المغربي، الجمعة، إن المغرب يعتزم بناء استاد كبير في مدينة بنسليمان قرب الدار البيضاء، وتحديث ستة استادات أخرى استعدادا للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنه تم توقيع اتفاق في اليوم نفسه بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار المملوك للدولة لتمويل الاستاد الجديد، ليكون جاهزاً بحلول 2028، بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات درهم (500 مليون دولار).

وأضاف أن الملاعب الستة التي سيتم تجديدها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 تقع في مدن أغادير والدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط وطنجة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عرض المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، لكنه قال أيضاً إن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي ستستضيف ثلاث مباريات للاحتفال بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة.

وسيكون المغرب ثاني دولة إفريقية تستضيف كأس العالم بعد جنوب إفريقيا عام 2010.