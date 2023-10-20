شكرا لقرائتكم خبر عن الكندية سنكلير الهدافة التاريخية للمنتخبات تعلن اعتزالها دولياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أعلنت الكندية كريستين سنكلير، الهدافة التاريخية للمنتخبات، اعتزالها دولياً، لكنها قالت إنها لا تزال تخطط للعب مع فريق بورتلاند ثورنز في الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات الموسم المقبل.

وشهدت مسيرة سنكلير (40 عاماً) الدولية اللامعة رقماً قياسياً بلغ 190 هدفاً مع منتخب كندا في 327 مباراة، وذهبية أولمبية، وست مشاركات في كأس العالم.

وقالت سنكلير لرويترز «بصراحة لا يمكنك اللعب إلى الأبد. هذا يبدو وكأنه الوقت المناسب للقيام بذلك».

وقالت المهاجمة، وهي واحدة من أكثر الرياضيين الكنديين شهرة، إن مسيرتها الرائعة مع المنتخب الوطني ستنتهي بمباراتين خلال فترة التوقف الدولية من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الخامس ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

وأضافت سنكلير، الأكثر مشاركة في المباريات الدولية، «يعمل الاتحاد الكندي لكرة القدم على الإعلان عن المزيد من المباريات، والتي سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل.

وتابعت «الطريقة التي يتم بها ترتيب جدول المباريات ستكون جيدة لإنهاء مسيرتي الدولية».