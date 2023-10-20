شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلّق على فيديو محمد صلاح عن غزة.. ماذا قال؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المدير الفني لليفربول يورغن كلوب عن رأيه في الفيديو الذي نشره المهاجم المصري محمد صلاح نجم الفريق، بشأن دعمه لغزة، وطلب تقديم المساعدات والإغاثة للفلسطينيين.

وردَّ كلوب في مؤتمر صحفي عُقد الجمعة، عن سؤال وُجه إليه بشأن هذا الفيديو، قائلاً: «كيف لا يكون هذا السؤال مسألة سياسية؟». وتابع: «من المهم جداً أن يكون لدينا شخصيات قوية، لكنني لست واثقاً من أن هذا هو المكان المناسب لمناقشة مسألة خطيرة للغاية كهذه».

وأضاف كلوب: «أعتقد أننا يجب أن نترك الأمر خارج تلك الغرفة، ولكن ليس لدي أي شك بشأن شخصية صلاح».

وكان نجم ليفربول الإنجليزي، المهاجم المصري محمد صلاح قد خرج في فيديو، الأربعاء، داعياً إلى «وقف المجازر» و«إدخال المساعدات الإنسانية فوراً» إلى قطاع غزة.

وقال صلاح بالإنجليزية في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «ليس من السهل دائماً الحديث في وقت مماثل». وأضاف: «لقد شهدنا عنفاً شديداً ووحشية مفجعة. التصعيد في الأسابيع الماضية تصعب مشاهدته».

وتابع المهاجم المصري بالقول إن «جميع الأرواح مقدسة وحمايتها واجبة. يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها».

ودعا صلاح في الفيديو إلى «السماح بتقديم المساعدة الإنسانية لغزة فوراً. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. مشاهد المستشفى كانت مروّعة». وختم بالقول: «يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من مذابح الأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود».