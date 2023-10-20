الأهلي يعاني قبل كلاسيكو الهلال في الجولة 11 من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي قبل مواجهة نظيره الهلال في الكلاسيكو، الذي يجمع الطرفين على ملعب ستاد الملك فهد، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ثنائي الأهلي مهدد بالغياب ضد الهلال

المُدافع ميريح ديميرال تأكد غيابه رسمياً عن المباراة بسبب إجراء عملية الغضروف الهلالي في الركبة اليمنى للقدم، اليوم الجمعة، ويعلن النادي غياب اللاعب لفترة عن الملاعب سيكون فيها خارج قائمة الراقي لسبعة مباريات على التوالي.

وفي نفس السياق، يخاف الفريق الاول بالنادي الأهلي من فقدان خدمات المُدافع روجر إيبانيز المُهدد بالايقاف عن كلاسيكو الهلال في حال حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة الوحدة المقرر لها غدًا السبت في الجولة العاشرة من دوري روشن.

يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، والتي جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين، ويبتعد بفارق الأهداف عن نادي النصر الثالث في الترتيب.