شاهد هدف رضا سليم لـ الأهلي في سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن اللاعب رضا سليم نجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الاول للنادي الأهلي في المواجهة الجارية أمام نادي سيمبا التنزاني، المقامة على ملعب ستاد بنيامين مكابا، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

رضا سليم يفتتح التسجيل لـ الأهلي في سيمبا التنزاني

سجل اللاعب رضا الهدف الاول للاهلي في شباك سيمبا التنزاني عند الدقيقة 45 من الشوط الاول، الذي شهد سيطرة كاملة من المارد الأحمر على نظيره التنزاني مع إهدار عدد كبير من الفرص في نصف المباراة الاول .

وبدأ النادي الأهلي مواجهة سيمبا التنزاني يتشكيل يضم:-

فى حراسة المرمى محمد الشناوي، وفى الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وكريم الدبيس، وفى الوسط أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة، وفى الهجوم بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

على الجانب الأخر بدأ نادي سيمبا التنزاني لقاء الاهلي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى:علي سالم جمعة، وفي الدفاع شوماري كابومبي ومحمد حسين وهينوك إينونجا وتشي مالون، وفي الوسط مزاميرو ياسين وفابريس نجوما وكلاوس تشاما ودينيس كيبو، وفي الهجوم لويس ميكيسوني وسعيدي نتيبازونكيزا.