الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره الداخلية، في لقاء يجمع الطرفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية

وجاء تشكيل سيراميكا لمواجهة الداخلية مكون من:-

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا امام الداخلية كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.