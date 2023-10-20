دوري السوبر الأفريقي.. رضا سليم يسجل الهدف الأول في شباك سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الأهلي على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًاعلى ملعب الأخير في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

أحرز الهداف الأول للنادى الأهلي اللاعب رضا سليم فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر الشوط الاول من المباراة.

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.