جماهير الاهلي تتضامن مع فلسطين في مباراة سيمبا.. صور

رفعت جماهير النادي الاهلي، لافتات مساندة ودعم للشعب الفلسطيني، خلال مباراتهم أمام سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويحل الاهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيمبا التنزاني حاليًا، في ملعبه مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ذهاب الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

وخلال المباراة، رفعت جماهير النادي الاهلي لافتات تدعم بها فلسطين والقضية الفلسطينية، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من هجمات قوات الكيان.

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وبدأ الاهلي ضربة البداية في النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي، من خلال مباراته أمام سيمبا، على أن يتجدد اللقاء بينهما يوم 24 في الشهر الجاري، لخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

ويخوض الاهلي مباراته ضد سيمبا بتشكيل يضم كل من..

– حراسة المرمى : محمد الشناوي.

– خط الدفاع : كريم الديبس ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني.

– خط الوسط : أحمد نبيل كوكا ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة.

– خط الهجوم : رضا سليم ، محمود عبد المنعم كهربا ، بيرسي تاو.