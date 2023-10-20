الاهلي يحتفل بهدفه الأول في الدوري الأفريقي بدعم فلسطين.. فيديو

احتفل لاعبو النادي الاهلي بطريقة مثيرة لدعم فلسطين، بعد هدف رضا سليم في شباك سيمبا التنزاني، في مباراتهم بـ دوري السوبر الأفريقي المقامة حاليًا.

وسجل الدولي المغربي رضا سليم هدف النادي الاهلي الأول، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في شباك سيمبا، ليحسم النصف الأول من اللقاء لصالحه.

واحتفل لاعبو الاهلي بعد الهدف بعلامة النصر، في دعم وتضامن مع فلسطين، بعد الأحداث الاخيرة التي شهدها قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا: معلق مباراة الاهلي وسيمبا يسخر من الحكم لعدم احتساب ركلة جزاء للمارد الأحمر.. فيديو

وشهد الشوط الأول من المباراة بين الاهلي وسيمبا، عدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، واتفاق الخبراء التحكيمين على عدم احتساب ركلتي جزاء مستحقة للمارد الأحمر في مباراته أمام سيمبا.

ويحل الاهلي ضيفًا ثقيلًا على سيمبا اليوم، في ذهاب ربع نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي، والتي تقام على ملعب مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.