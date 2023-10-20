خبير تحكيمي: الاهلي استحق ركلة جزاء أمام سيمبا التنزاني

حسم الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف الجدل بخصوص مدى أحقية النادي الاهلي ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراته ضد سيمبا التنزاني.

ويلعب الاهلي مع سيمبا التنزاني حاليًا في العاصمة التنزانية “دار السلام” في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد “عبد الرؤوف” أحقية النادي الاهلي في الحصول على ركلة جزاء لصالح محمود كهربا في الشوط الأول بسبب عرقلته من جانب لاعب سيمبا داخل منطقة الجزاء.

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وأضاف: “الكرة كانت في حوذة لاعب الاهلي وتدخل عليه مدافع سيمبا وأسقطه أرضًا وهنا كان يجب على حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر”.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاهلي على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد، سجله الدولي المغربي رضا سليم.

وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج ، أحمد نبيل كوكا ، محمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، رضا سليم