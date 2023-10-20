سيدعبد الحفيظ ينتقد حكم مباراة الاهلي وسيمبا بسبب عدم احتساب ركلة جزاء

انتقد سيد عبد الحفيظ محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، حكم مباراة الاهلي وسيمبا في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكان الموريتاني دحان بيدا، حكم مباراة الاهلي وسيمبا في دور ربع نهائي الدوري الأفريقي، قد رفض احتساب ركلة جزاء للمارد الأحمر.

عاد حكم المباراة إلى الفار بعد عرقلة محمود كهربا داخل منطقة الجزاء، ليؤكد بعدها على عدم وجود ركلة جزاء.

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وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: “الاهلي قدم شوط أول رائع كان يستطيع الخروج وهو فائز بهدفين أو ثلاثة”.

وتابع: “كما أن كريم الدبيس قدم شوط رائع، الاهلي له ضربة جزاء مستحقه مليون المئه لصالح محمود كهربا، ولكن إجمالاً الاهلي قد أداء جيد”.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الاهلي بهدف على سيمبا عن طريق رضا سليم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط.