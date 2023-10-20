الاهلي يتقدم بهدف على سيمبا التنزاني في الشوط الأول.. فيديو

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حاليَا ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

ويلعب الاهلي مع سيمبا التنزاني حاليًا في العاصمة التنزانية “دار السلام” في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج ، أحمد نبيل كوكا ، محمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، رضا سليم

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جاءت بداية المباراة هجومية حماسية من جانب لاعبي النادي الاهلي ونجحوا في تهديد مرمى فريق سيمبا التنزاني عدة مرات بهجمات خطيرة ولكنها لم تسفر عن أهداف.

وطالب لاعبو النادي الاهلي بالحصول على ركلة جزاء لصالح محمود كهربا، ولكن حكم المباراة لجأ لتقنية الفيديو وأكد عدم أحقية النادي الاهلي في الحصول على ركلة جزاء.

وسجل رضا سليم هدف التقدم لصالح الاهلي بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.