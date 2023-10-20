بهدفه في شباك سيمبا.. رضا سليم يكرر رقم الخطيب بعد 38 عامًا

افتتح رضا سليم، لاعب الأهلي، أهداف الفريق الأحمر في مواجهة سيمبا التنزاني في المباراة المقامة بينهما حاليًا بالدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وسجل رضا سليم، هدف الاهلي الأول في شباك سيمبا التنزاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من تمريرة محمود كهربا.

ويعد هدف رضا سليم هو الأول للاهلي في ملعب سيمبا منذ هدف محمود الخطيب في الدور الثاني من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1985 والذي خسره الأحمر 2-1.

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وكان محمود الخطيب اللاعب الوحيد الذي سجل للاهلي في شباك سيمبا على ملعب الأخير في تنزانيا، قبل أن يكرر رضا سليم انجازه بعد 38 عامًا ويسجل في مباراة اليوم.

وأنهى النادي الاهلي الشوط الأول من المباراة متقدمًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في القاهرة يوم 24 أكتوبر، والفائز منهما سيلاقي المتأهل من بترو أتلتيكو وصن داونز في نصف نهائي البطولة.