فانتازي.. ارتفاع سعر محمد صلاح اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر نجم ليفربول محمد صلاح، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 20 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

محمد صلاح (ليفربول) 12.7 مليون جنيه إسترليني.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

فان دي فين (توتنهام) 4.6 مليون جنيه إسترليني.

بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

يوهان بيرج (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

نيكو ويليامز (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

مانور سولومون (توتنهام) 5.2 مليون جنيه إسترليني.