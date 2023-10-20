فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة التاسعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يحلل كشافة الدوري الإنجليزي إحصائيات أفضل لاعبي فانتازي، من أجل اختيار أفضل "كابتن" للجولة التاسعة.

بعد فشل إيرلينج هالاند في تسديد كرة واحدة على مرمى أرسنال في أخر مباراة للسيتي بالدوري الإنجليزي، يواجه المهاجم النرويجي منافسة شرسة على شارة "الكابتن" للجولة التاسعة.

وتعني ملكيته البالغة 88% أنه سيكون أكثر لاعب يتم تعيينه كابتن للفريق في فانتازي الجولة المقبلة أمام برايتون.

ومع ذلك، فإن محمد صلاح (12.6 مليون جنيه إسترليني)، وسون هيونج مين (9.5 مليون جنيه إسترليني) وأولي واتكينز (8.2 مليون جنيه إسترليني) يلعبون على أرضهم مباريات جيدة، بجانب تألقهم الملفت منذ بداية الموسم.

ويستضيف صلاح لاعب ليفربول إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ويواجه سون فولهام، ويستضيف واتكينز لاعب أستون فيلا فريق وست هام يونايتد.

وتظهر الإحصائيات أن هالاند كان متفوقًا بكثير على جميع منافسيه من حيث فرص التسجيل الخطيرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وحصل مهاجم مانشستر سيتي على ثماني فرص خطيرة، أي ضعف أي لاعب آخر في فانتازي باستثناء سبع فرص لألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد (7.5 مليون جنيه إسترليني).

وتألق واتكينز أيضًا خلال نفس الفترة، حيث تتصدر تسديداته الـ15 داخل منطقة الجزاء وسبع تسديدات على المرمى قائمة جميع اللاعبين، في حين أن فرصه الثماني التي صنعها هي ضعف فرص كل من هالاند وسون.

وفي هذه الأثناء، كانت إحصائيات صلاح سيئة أمام هالاند من حيث الفرص الخطيرة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، حيث حصل صلاح على ثلاث فرصة خطيرة اثنان منهم من ركلات جزاء.

لكن المصري لاعب ليفربول تفوق عليهم جميعا في إحصائيات صناعة الفرص، صناعة إجمالي 10 فرص أكثر بفارق اثنين عن أقرب منافسيه واتكينز.

ومن المؤكد أن إحصائيات ليفربول على "أرضه" تعزز موقف صلاح في تعيينه كابتن للفريق، حيث يحتل نجم الريدز المركز الأول في أربع من الإحصائيات الستة، حيث يتصدر القائمة بـ 14 تسديدة، وخمس فرص خطيرة، وثماني تسديدات على المرمى، وخلق أربع فرص خطيرة.

وليس هناك فارق كبير بين واتكينز وهالاند من حيث تهديد مرمى الخصم، حيث أن الثنائي شبه متطابق في بعض الإحصائيات.

وتسلط إحصائيات التمريرات الضوء على سبب نجاح واتكينز الكبير، حيث قام بصناعة تسعة تمريرات خطيرة إلى ثلاثة لهالاند على أرضه.

ومن خلال فحص إحصائيات المنافسين المقبلين لكل لاعب، من الممكن للاعبي فانتازي الإعتمادة عليها والاختيار على أساس نقاط ضعف المنافسين.

وفي حين أن برايتون وفولهام وإيفرتون متطابقين تقريبًا من حيث تلقي الفرص الخطيرة في مبارياتهم الأربع الأخيرة، تلقى وست هام أكثر منهم بكثير.

واستقبل فريق الهامرز 18 فرصة خطيرة و51 تسديدة من داخل منطقة الجزاء خلال تلك الفترة، وكلتا الإحصائيتين أكثر بكثير من الأطراف الثلاثة الأخرى، بسبب مواجهة مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل في ثلاث جولات من الأربعة.

وإحصائيات الفرق الأربعة خارج أرضهم تمنح الأفضلية لمحمد صلاح، حيث لعب كل من إيفرتون وبرايتون ثلاث مباريات، ومع ذلك سمح فريق التوفيز لمضيفيه بصناعة 12 فرصة خطيرة وهو ضعف إجمالي فريق روبرتو دي زيربي.

وكان وست هام وفولهام متقاربان جدًا في أرقام الدفاع أثناء رحلاتهم الأربعة خارج الأرض، حيث كان الثنائي شبه متطابق في استقبال الأهداف والتسديدات داخل منطقة الجزاء وتلقي الفرص الخطيرة.

وفي النهاية، فيما يتعلق بالتهديد الخالص للأهداف، تبدو مجموعة الفرص الخطيرة التي أتيحت لهالاند مؤخرًا ليست جيدة في مواجهة خط دفاع برايتون، وتظهر الإحصائيات أن هناك الكثير من البدائل القوية.

ولكن مساهمة صلاح الشاملة، إلى جانب إحصائياته على أرضه والأرقام الدفاعية الضعيفة لإيفرتون خارج أرضهم، هي التي تبدو الأكثر تميزا، مما يشير إلى أنه لن تكون هناك مفاجأة كبيرة إذا تفوق على هالاند في الجولة التاسعة.