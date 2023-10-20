فانتازي.. "من أفضل كابتن للجولة التاسعة؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يتناقش خبراء الدوري الإنجليزي حول أفضل "كابتن" يمكن للاعبي فانتازي اختياره في الجولة التاسعة.

وقالت سام بونفيلد: "على الورق، يعد هالاند أفضل خيار لشارة الكابتن، وأعتقد أن ماديسون ضد فولهام سيكون خيارا جيدا أيضا".

وأضاف خبير الفانتازي بن كرابتري: "بالنسبة لي سون هو أفضل كابتن، بسبب فريق فولهام الضعيف الذي سيواجهة، وكان ينبغي أن يستقبل أهدافا أكثر بكثير مما استقبله".

وتابع خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "هالاند وصلاح خياران رائعين لشارة الكابتن هذا الأسبوع، لكن مباراة السيتي أكثر صعوبة من ليفربول".

وأردف خبير الفانتازي نيك هاريس: "بالرغم من إخفاق سون في الجولة الثامنة، إلا أنني سأظل متمسكا به كابتن لفريقي".

وواصل خبير الفانتازي جياني بوتيس: "يتمتع كل من سون وصلاح وهالاند منافسين جيدين وما زلت مترددا فيما إذا سأختار مهاجم مانشستر سيتي أو لاعب توتنهام الذي لديه مباراة أفضل، لكن من المتوقع أن يشارك هالاند 90 دقيقة كاملة".

ومن جانبه قال براس: "هالاند هو الاختيار الأفضل بالنسبة لي، وسون أيضا خيار جيد للجولة المقبلة، لكن أفضل مهاجم السيتي بسبب عدد دقائق مشاركته الكبيرة".