أرتيتا يكشف موقف ثنائي الفريق من مواجهة تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة تشيلسي، عن موقف الثنائي ويليام ساليبا وبوكايو ساكا من المشاركة في مباراة غدا السبت ضد البلوز.

وقال أرتيتا: "من الواضح أننا ليس لدينا الكثير من اللاعبين المتاحين، إنها الجلسة التدريبية الأولى التي سنجريها اليوم وسنعرف المزيد بعد الجلسة".

وأضاف: "لدي بعض الأفكار عن تشكيل مباراة غدا ولكن يجب أن أراهم جميعًا معًا اليوم، أريد أن اقرر من سيكون الأفضل للغد من حيث الناحية التكتيكية والطاقة، وكيف هي الحالة المزاجية، وكيف هي الروح لديهم".

وعن فرصه ساكا في مواجهة تشيلسي، واصل ميكيل: "أنا متأكد من أنه يريد اللعب، أنه يعمل بجد من أجل أن يكون جاهزا لمباراة غدا، لكن دعونا أن نرى ما يمكن فعله عقب تدريبات اليوم".

وتابع: "حصل بوكايو على يومين راحة فقط، وكانت باقي الأيام من أجل العلاج والتدريبات التأهيلية للاستعداد لمباراة تشيلسي".

وعن إصابة ويليام ساليبا، اختتم أرتيتا: "آمل ألا يتكرر الأمر، كان علينا استغلال فترة التوقف الدولي من أجل تعافيه، نعتقد أنه كان الوقت الأمثل للقيام بذلك".