غلق باب التسجيل في انتخابات الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - أغلق منذ قليل وتحديدا في السابعة مساء اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية على النادي منذ التاسعة صباحا،،من أجل التوقيع في كشوف التسجيل.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.