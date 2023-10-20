شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف فوز المصرى البورسعيدي على طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصرى البوسعيدى على طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.
جاء الهدف بقدم فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 72، حينما سدد الكرة من داخلم نطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس محمد شعبان لداخل الشباك.
بهذه النتيجة يرتقى النادي المصري إلى المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في ثلاثة وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر اثنين، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.
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