شاهد هدف فوز المصرى البورسعيدي على طلائع الجيش بالدورى

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصرى البوسعيدى على طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

جاء الهدف بقدم فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 72، حينما سدد الكرة من داخلم نطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس محمد شعبان لداخل الشباك.