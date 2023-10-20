شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو: سعيد بافتتاح الدورى الأفريقى.. والكرة تتطور فى القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ببطولة الدورى الأفريقي، مؤكدا أن كرة القدم دائماً ما تجمع الشعوب، مشيدا بالأجواء الرائعة المصاحبة لمباراة سيمبا التنزانى والأهلى المقامة باستاد بنجامين مكابى بتنزانيا.

وقال إنفانتينو، فى تصريحات لأون تايم سبورتس، إن كرة القدم تتقدم فى أفريقيا بشكل ملحوظ، وإن الكرة تتغير بشكل ملحوظ، مؤكدا أن البطولة ستساهم فى تطوير الرياضة بأفريقيا.

وعن فريقه المفضل قال رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، إن فريقه هو الحكم والمدير الفنى والفريق رقم واحد فى أى بطولة.

وانطلقت بطولة الدوري الأفريقي لكرة مساء اليوم بمواجهة سيمبا والأهلي في ذهاب ربع النهائي، ويشارك في البطولة كل من الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو وإنيمبا والوداد والترجي ومازيمبي.

وأشار كاف إلى أن الجائزة تعتبر جذابة وتنافسية في ظل أن البطل سيحصل على 4 ملايين دولار جراء لعبه لست مباريات فقط.