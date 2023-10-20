شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، تشكيل الفريق لمواجهة فريق الداخلية فى الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام، وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.