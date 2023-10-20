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جون إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الداخلية فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، تشكيل الفريق لمواجهة فريق الداخلية فى الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام، وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

 

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

 

خط الهجوم:  چون إيبوكا.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي -  عبد الرحمن بودي - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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