شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى سمير يشكو القائمة الموحدة بانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحسيني، المرشح على عضوية نادى الزمالك، تقديم شكوى للجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك ضد القائمة الموحدة، بعدما دخل عدد من أفراد القائمة الموحدة فى مشادة كلامية مع الحسيني سمير على هامش إجراء العملية الانتخابية.

وقدم الحسيني سمير شكوى للجنة المشرفة على الانتخابات متهما بعض أنصار القائمة الموحدة بالاعتداء عليهم.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.