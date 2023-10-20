شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. افتتاح بطولة الدورى الأفريقى قبل مباراة الأهلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة أون تايم سبورتس فيديو لحفل افتتاح بطولة الدورى الأفريقى قبل دقائق من انطلاق مباراة سيمبا التنزانى والأهلى، فى لقاء الذهاب المقام حالياً بتنزانيا، والذى يأمل فيه أصحاب القلعة الحمراء تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة الثلاثاء المقبل.

ورحّب موتسيي فى بداية الحفل بالحضور فى ملعب ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، والذي يستضيف المباراة، وفى مقدمتهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعثة النادي الأهلي، وتمنى رئيس الكاف نجاح بطولة الدوري الأفريقي التى تشهد مشاركة 8 أندية من أقوى أندية القارة السمراء.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، أفشة، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل سيمبا كالتالي :

حراسة المرمى: علي سليم

الدفاع: جونيور فوندون- هينوك باكا- محمد محمد- شوماري كابومبي

الوسط: مزاميرو ياسين- كلاتوس تشاما- فابريس نجوما- نتيبازونكيزا سعيدي