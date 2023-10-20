شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي: سعيد بمشاركة الأهلي والأندية الكبرى في الدوري الأفريقي ونفخر بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه سعيد بمشاركة النادي الأهلي فى الدوري الأفريقي، كما سيشارك الزمالك فى البطولة الموسم المقبل.

وأضاف موتسيبي، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس خلال افتتاح بطولة الدوري الأفريقي بمباراة سيمبا التنزاني والأهلي المصري، "ستكون بطولة كبيرة بمشاركة أكبر أندية في افريقيا وستكون بطولة كبرى".

وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي، "كما نفخر أيضا بمصر وتواجدها في البطولات الكبرى وكأس العالم، وهي تستطيع الوصول إلى مراحل أكبر فى بطولة كأس العالم على غرار المغرب".

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، مشاركة نادي الزمالك فى بطولة الدوري الأفريقي بالنسخة المقبلة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الكأس الرسمية للبطولة فى نسختها الأولى.

وقال موتسيبي، فى المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بافتتاح الدوري الأفريقي، "الزمالك سيشارك فى النسخة المقبلة من البطولة، وكل الفرق المصنفة فى أفريقيا ستشارك أيضا".

وأضاف رئيس كاف، "بطولة دوري كرة القدم الأفريقي هدفنا لتحقيق نجاحات ورفع مستوى الأندية، سواء الثمانية المشاركين الآن فى البطولة الحالية، أو الـ24 فريقا فى النسخة المقبلة، علينا إنجاح البطولة مثلما تنجح بطولات فيفا".

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، شكل كأس البطولة المستحدثة الجديدة وهي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويستضيف فريق سيمبا التنزاني نظيره الأهلى مساء اليوم، الجمعة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتنطلق بطولة الدوري الإفريقي لكرة مساء اليوم بمواجهة سيمبا والأهلي في ذهاب ربع النهائي، ويشارك في البطولة كل من الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو وإنيمبا والوداد والترجي ومازيمبي.

وأشار كاف إلى أن الجائزة تعتبر جذابة وتنافسية في ظل أن البطل سيحصل على 4 ملايين دولار جراء لعبه لست مباريات فقط.