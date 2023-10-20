شكرا لقرائتكم خبر عن فرص ضائعة من الأهلي وسيمبا يفرض التعادل السلبي بعد 30 دقيقة بالدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي والتعادل السلبي يفرض نفسه.

بدأت المباراة بحماس واضح من جانب الفريقين ولم يستمر "جس النبض" طويلاً وضغط الأحمر عن طريق رضا سليم وديانج وتاو وانطلق رضا سليم في الدقيقة 12 لكن دفاع سيمبا ينقذ الموقف ، قبل أن يتلقى كهربا تمريرة جيدة من كريم الدبيس وراوغ كهربا مدافع الفريق التنزتاني لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

تراجع سيمبا وأعتمد على الهجمة المرتدة وكاد بيرسي تاو يُسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة17 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أفشة لكن تاو لعبها بغرابة بعيداً عن الشباك.

واصل الاهلي سيطرته على المباراة ومرر رضا سليم تمريرة رائعة إلى كهربا الذي أهدر فرصة ثانية كانت كفيلة بتقدم الأهلي ، قبل أن يقود سيمبا هجمة خطرة يشارك فيها ميكيسوني ، وتعرض الشناوي لإصابة بسيطة خلال اللقاء وتلقى العلاج في أرضية الملعب قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، أفشة، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل سيمبا، كالتالي: حراسة المرمى: علي سليم ، الدفاع: جونيور فوندون- هينوك باكا- محمد محمد- شوماري كابومبي ، الوسط: مزاميرو ياسين- كلاتوس تشاما- فابريس نجوما- نتيبازونكيزا سعيدي _ الهجوم: لويس ميكيسوني- كينو دينيس.