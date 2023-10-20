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شكرا لقرائتكم خبر عن يسري وحيد أفضل لاعب فى مباراة المصري وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد لاعب طلائع الجيش يسري وحيد جائرة أفضل لاعب فى مباراة المصري الجيش بدورى نايل، والتي فاز فيها الفريق البوسعيدى على طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.
جاء الهدف بقدم فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 72، حينما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس محمد شعبان لداخل الشباك.
بهذه النتيجة يرتقى النادي المصري إلى المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في ثلاثة وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر اثنين، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.
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