يسري وحيد أفضل لاعب فى مباراة المصري وطلائع الجيش بالدورى

القاهرة - سامية سيد - حصد لاعب طلائع الجيش يسري وحيد جائرة أفضل لاعب فى مباراة المصري الجيش بدورى نايل، والتي فاز فيها الفريق البوسعيدى على طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

جاء الهدف بقدم فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 72، حينما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس محمد شعبان لداخل الشباك.