شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وسيمبا بتنزانيا فى الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، والتعادل السلبي يفرض نفسه.

بدأت المباراة بحماس واضح من جانب الفريقين ولم يستمر "جس النبض" طويلاً وضغط الأحمر عن طريق رضا سليم وديانج وتاو وانطلق رضا سليم في الدقيقة 12 لكن دفاع سيمبا ينقذ الموقف ، قبل أن يتلقى كهربا تمريرة جيدة من كريم الدبيس وراوغ كهربا مدافع الفريق التنزتاني لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، أفشة، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل سيمبا، كالتالي: حراسة المرمى: علي سليم ، الدفاع: جونيور فوندون- هينوك باكا- محمد محمد- شوماري كابومبي ، الوسط: مزاميرو ياسين- كلاتوس تشاما- فابريس نجوما- نتيبازونكيزا سعيدي _ الهجوم: لويس ميكيسوني- كينو دينيس.