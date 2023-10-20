شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يحرز هدف تقدم الأهلى فى مرمى سيمبا التنزانى بالدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المغربى رضا سليم مهاجم فريق الأهلى بالهدف الأول لفريقه فى مرمى سيمبا التنزانى بالدقيقة 45+1 من عمر الشوط الأول للمباراة المقامة حاليا على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، أفشة، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل سيمبا، كالتالي: حراسة المرمى: علي سليم ، الدفاع: جونيور فوندون- هينوك باكا- محمد محمد- شوماري كابومبي ، الوسط: مزاميرو ياسين- كلاتوس تشاما- فابريس نجوما- نتيبازونكيزا سعيدي _ الهجوم: لويس ميكيسوني- كينو دينيس.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.