شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على سيمبا بهدف رضا سليم فى الشوط الأول بالدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأت المباراة بحماس واضح من جانب الفريقين ولم يستمر "جس النبض" طويلاً وضغط الأحمر عن طريق رضا سليم وديانج وتاو وانطلق رضا سليم في الدقيقة 12 لكن دفاع سيمبا ينقذ الموقف ، قبل أن يتلقى كهربا تمريرة جيدة من كريم الدبيس وراوغ كهربا مدافع الفريق التنزتاني لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

تراجع سيمبا وأعتمد على الهجمة المرتدة وكاد بيرسي تاو يُسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة17 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أفشة لكن تاو لعبها بغرابة بعيداً عن الشباك.

واصل الأهلي سيطرته على المباراة ومرر رضا سليم تمريرة رائعة إلى كهربا الذي أهدر فرصة ثانية كانت كفيلة بتقدم الأهلي ، قبل أن يقود سيمبا هجمة خطرة يشارك فيها ميكيسوني ، وتعرض الشناوي لإصابة بسيطة خلال اللقاء وتلقى العلاج في أرضية الملعب قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة.

عاد الأهلي للسيطرة على المباراة ، وتعرض كهربا للعرقلة داخل منطة جزاء الأهلي ورفض الحكم الموريتاني دحان بيدا احتساب الكرة ركلة جزاء ورغم استدعاء حكام الفار للحكم لكن الأخير أصر على رأيه ورفض إحتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي وهو ما أثار دهشة الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تبادل هجمات من الفريقين ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 46 عن طريق رضا سليم الذي تلقى تمريرة جيدة من كهربا ليودعها في شباك الفريق التنزاني بعدها يتواصل اللعب في وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحرم بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، أفشة، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل سيمبا، كالتالي: حراسة المرمى: علي سليم ، الدفاع: جونيور فوندون- هينوك باكا- محمد محمد- شوماري كابومبي ، الوسط: مزاميرو ياسين- كلاتوس تشاما- فابريس نجوما- نتيبازونكيزا سعيدي _ الهجوم: لويس ميكيسوني- كينو دينيس.