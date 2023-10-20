شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يتوج بذهبية بطولة العالم لرواد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج كرم جابر لاعب منتخب المصارعة بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة العالم لرواد المصارعة بعد الفوز فى النهائى أمام لاعب كازاخستان بنتيحة 10/0 بالبطولة التى تقام باليونان فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى والتى يشارك فيها عدة لاعبين من أندية مختلفة.

وتأهل كرم جابر للنهائي بعد الفوز على منافسه التركى بنتيجة 9/2

وحقق كرم جابر لمصر ميدالية ذهبية بأولمبياد إثينا 2004 بعدما انقطت مصر عن تحقيق الميداليات الذهبية منذ عام 1948 كما حقق الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.

وتلقى "جابر" عدة عروض للتجنيس لكنه رفض حبا فى مصر وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.

مع نهاية مسيرته مع المصارعة الرومانية بعد عدم مشاركته بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اتجه إلى عالم الفن، وظهر في عدة أعمال.