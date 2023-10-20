شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت فى انتخابات نادى الزمالك تمهيدا لبدء عملية الفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك غلق باب التصويت فى السابعة مساءً على أن يتم استكمال تصويت الأعضاء الموجودين داخل الخيمة الانتخابية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات عقب انتهاء عملية التصويت للمتواجدين داخل خيم التصويت.

وأغلقت ابواب الانتخابات على المتواجدين داخل الأماكن المخصصة للتصويت ، كما تم منع الدعايا داخل اللجان من قبل المرشحين.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت فى الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ودخل أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

وكان دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة من خلال ثلاث بوابات، من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين، وشارع 26 يوليو، وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية.

وشارك نجوم كرة القدم السابقين في الزمالك بالانتخابات، مثل: حسن شحاتة وأيمن يونس وطارق يحيى ومحمود سعد وطارق مصطفى وأحمد عيد وحازم إمام وطارق السيد وأمير عزمي مجاهد، وكذلك الإعلامي كريم حسن شحاتة وأحمد زاهر المدير الإداري بنادي بيراميدز ومدحت العدل وعمرو الجناينى وأحمد الأحمر.

ويتنافس على مقعد رئاسة الزمالك "فاروق جعفر وحسين لبيب وميرفت سيد أحمد وعمر هريدي وماجد الحنبلي"، فيما يتنافس على مقعد نائب الرئيس "هاني العتال وهشام نصر وأحمد عبد الغني"، بينما يتنافس على منصب أمين الصندوق "حسام المندوه وخالد لطيف لوجوده فى الورقة الانتخابية رغم إعلانه الانسحاب ومحمد الماوي ومحمد قدري وكريم عادل وعبد المجيد سليم".

ويتنافس على مقاعد العضوية فوق السن (6 مقاعد) وهم "أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد بجانب علاء مقلد والحسيني سمير وهشام يكن وهشام كاسب ونجلاء فتحي ونجلاء خليفة ومروة الرفاعي وهاني عيد ومصطفى عبد الخالق ومحمود سامي ومروة البرجي ومحمد المدهون ومحمد رشاد ومجدي صادق وماهر شقران وطارق العقرب وشريف إسلام وشيرين الفقي وياسمين الشريف وحمدية كمال وسيف الإسلام محمد وأحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة وأشرف إمام ورفعت شبل وسامح سوني وحاتم السيد".

كما يتنافس على منصب العضوية تحت السن (3 أعضاء) وهم "رامي نصوحي، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر، أحمد خالد الصادق، أحمد هاني زادة، علي العاطفي، ياسمين الشريف، إيهاب عصمت علي، أحمد النمس، محمد عودة، هشام نصر إبراهيم، خالد منتصر الزيات".