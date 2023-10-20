شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم طلائع الجيش (1 - 0) ويقفز للمركز الثاني فى ترتيب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصرى البوسعيدى على طلائع الجيش، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

جاء الهدف بقدم فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 72، حينما سدد الكرة من داخلم نطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس محمد شعبان لداخل الشباك.

بهذه النتيجة يرتقى النادي المصري إلى المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في ثلاثة وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر اثنين، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

وضم تشكيل المصري كلا من: "عصام ثروت في حراسة المرمى، وفي الدفاع: حسين السيد- باهر المحمدي- عمرو موسى- كريم العراقي، وفي الوسط: سمير فكري- محمود حمادة- إلياس الجلاسي، وفي الهجوم: فخر الدين بن يوسف- مروان حمدي- ميدو جابر

بينم ضم تشكيل طلائع الجيش: "في حراسة المرمى: محمد شعبان، وفي الدفاع: أحمد متعب- محمد فتح الله- خالد سطوحي- أحمد "زولا"، وفي الوسط: فريد شوقي- علي حمدي- عبد الرحمن "شيكا"، وفي الهجوم: موسى دياوارا- بول جوليوس- يسري وحيد