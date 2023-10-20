بث مباشر مباراة الأهلى والزمالك فى سوبر السلة

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سلة الأهلى مباراة سوبر السلة أمام الزمالك في اللقاء الذى يقام بالبحرين لتحديد البطل، ويمكن متابعة المباراة من خلال بث مباشر مبارة الأهلى والزمالك.

من جانبه، قال أحمد مرعى المدير الفنى للزمالك إن الفريق تعثر آخر موسمين وهذا يزيد أهمية مباراة السوبر، وبالنسبة للاهلى فهو الأقوى فى مصر وأفريقيا.

بينما قال اوجستى بوش المدير الفني للاهلى إن الأحمر مُستعد للمباراة بشكل جيد وليس مهتما بحديث الجماهير أن الاهلى سيفوز، فلايوجد فرق بين الأهلى والزمالك.

ومن جانبه أكد سيف سمير كابتن فريق سلة الاهلى ان مباراة الفريقين في السلة لا تخضع لأى حسابات والفوارق بين الفرق ليس كبيرا.

بينما قال عمر هشام إن الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة خاصة وأن إعمار الزمالك افضل للمستقبل وطموح الفريق هو الفوز.