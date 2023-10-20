شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض اليد» يتحفز للقاء قطر لإحياء آمال أولمبياد باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قمة بين الشارقة وشباب الأهلي في الكأس

فاز منتخب الإمارات لكرة اليد على الصين 31-30 في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ليعوض «الأبيض» خسارته أولى مبارياته أمام كوريا الجنوبية 26-29، وتنتظره مباراة مهمة السبت أمام قطر.وكان منتخب الإمارات حوّل تأخره أمام الصين 14-17 إلى فوز في الدقائق الأخيرة، ليجدد أمل المنافسة على بلوغ أولمبياد باريس 2024،عندما يلتقي العنابي القطري السبت، ثم الأخضر السعودي الأحد، وينهي مشواره في الدور التمهيدي بمواجهة المنتخب الهندي.وتتواصل عجلة التنافس المحلي بقمة شباب الأهلي مع الشارقة على ملعب صالة نادي النصر في نصف نهائي كأس الإمارات، وبكل تأكيد ستكون المواجهة بين «الفرسان» صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة على صفيح ساخن بمواجهة «الملك» الثاني في ترتيب المجموعة الثانية.ويطمح كل فريق إلى بلوغ النهائي، لأن الشعور العام لكل منهما أن مجرد الفوز على الآخر في حد ذاته يعد بطولة، ولا بد من الإشارة إلى أن يد الشارقة تعد الأعلى في السنوات الماضية ليس على شباب الأهلي وحسب، بل على كل الفرق، والمرة الوحيدة التي ظهرت فيها الندية وانتهت فيها المباراة النهائية بفارق هدف واحد للشارقة كانت في كأس السوبر قبل شهر أمام شباب الأهلي.ويلعب الشارقة وشباب الأهلي من دون اللاعبين الدوليين، ويغيب عن الشارقة 7 لاعبين مع المنتخب الأول، ولاعبان بسبب الإصابة، هما الثنائي الشقيق حمد ومحمد عبدالله التميمي، ومن شباب الأهلي يغيب لاعبان مع المنتخب الوطني، والثالث الحارس عبدالرحمن خميس الذي تم اختياره ضمن قائمة المنتخب، ولكنه تخلف عن السفر بسبب خضوعه للامتحانات، وبالتالي اللائحة لا تسمح له بالمشاركة مع فريقه، أسوة بلاعبي المنتخب من الفريقين. وستكون المواجهة بين أبناء المدرسة التونسية وليد بن عمر مدرب شباب الأهلي وسامي السعيدي مدرب الشارقة.وفي المباراة الثانية التي ستنطلق في السادسة مساء السبت على ملعب الصالة الصفراء في نادي الوصل يلتقي مليحة أول المجموعة الثانية والمنتشي بالفوز على «الملك» مع الجزيرة ثاني المجموعة الأولى.ويتوقع أن تأتي المواجهة قوية ومثيرة، خصوصاً أنها تجمع بين الحصان الأسود للعبة منذ الموسم الماضي، وهو فريق نادي مليحة الذي يقوده المدرب المصري وليد عبدالكافي الخبير بشؤون اللعبة في الدولة من خلال مسيرته الطويلة مع نادي الشارقة، بينما يقود فريق الجزيرة المدرب المصري حسين زكي لاعب شباب الأهلي والعين السابق، والذي يعد أيضاً من الخبراء وأصحاب المعرفة الكافية بكرة اليد في الدولة من خلال مشواره الطويل مع اللعبة بالدولة كلاعب مع العين وشباب الأهلي.