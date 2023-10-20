شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الرياضية» تدشن انطلاقتها الجديدة بدورة برامجية شاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت قنوات أبوظبي الرياضية التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، دورتها البرامجية الجديدة والشاملة التي تواكب من خلالها أبرز المحطات والبطولات والمنافسات الرياضية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتشمل باقة متنوعة وغنية من البرامج الرياضية الجديدة تغطي مختلف أنواع الرياضات التي تحظى باهتمام الجمهور الإماراتي والعربي.
وتضم الدورة البرامجية أكثر من 40 برنامجاً ووثائقيات رياضية، من بينها برنامج «الكابتن»، وهو برنامج ميداني يرصد جميع الأنشطة الرياضية المدرسية، ويسلط الضوء على أبطال المدارس وأهمية ممارسة الرياضة ودورها في تكوين نشأ قوي يعد نواة لمجتمع يتمتع بالصحة وقادر على رفع علم الدولة في المحافل المختلفة.
يُعتبر برنامج «الكابتن» الذي يستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات إلى 16 سنة، أول برنامج رياضي يُركز على مواهب الأطفال وكيفية تنميتها واكتشافها، ويقوم على تغطية الفعاليات الخاصة التي لها صدى كبير في أبوظبي، سواء كرة القدم أو الفعاليات الكبرى التي تحتضنها العاصمة. كما يشهد البرنامج مشاركة عدد من الأطفال في تقديم حلقات البرنامج.
أما برنامج «نجم في أبوظبي»، فهو برنامج ميداني حواري من تقديم محمد الأحمد، يدعم القطاع السياحي للعاصمة وأبرز معالمها وأماكنها المميزة، من خلال استضافة نجم رياضي كبير والقيام بجولة معه في أكثر من موقع في أبوظبي، يتخلله حوار شيق وممتع، إلى جانب تسليط الضوء على أهم الانجازات المحققة في الإمارة رياضياً وعمرانياً.
بالإضافة إلى ذلك، يستضيف برنامج «مواجهة» الحواري من تقديم يعقوب السعدي أبرز نجوم الرياضة الحاليين والسابقين وصناع القرار الرياضي وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، ليبحث معهم بأسلوب شيق أبرز ماحققوه من إنجازات وومضات ويقف عند اللحظات المهمة في مسيرتهم ويحاورهم فيما استجد بعالم الرياضة للاستئناس بآرائهم
من البرامج المميزة التي ستعرض على «أبوظبي الرياضية» البرنامج الميداني «Race Break» الخاص برياضة السيارات، والذي يتناول أبرز مضامير العاصمة أبوظبي التي تتميز باستضافة رياضات السيارات المختلفة.
يدعم «Race Break» السياحة الرياضية في أبوظبي، من خلال تسليط الضوء على مضامير السباق التي تحتضن العديد من السباقات الداخلية أو المفتوحة، وذلك بالتعاون مع أندية وهيئات مختلفة متخصصة في اللعبة مثل نادي ليوا الرياضي «تل مرعب»، ونادي الفرسان «مضمار الكارتينج»، وحلبة ياس «فورمولا وان»، وغيرهم من الهيئات.
وفي إطار التزامها تجاه أصحاب الهمم، أطلقت أبوظبي الرياضية البرنامج الميداني الجديد «أبطال الهمم»، الذي يُسلط الضوء على جميع رياضات أصحاب الهمم، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع ومساندتهم ومشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وإبراز الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة لدعم هذه الشريحة الاجتماعية، ويتناول البرنامج الجانب الرياضي والاجتماعي لكل ما يتعلق بأصحاب الهمم من نجاحات وقضايا وأنشطة وفعاليات، ودور أسرهم في دعمهم ودفعهم لممارسة الرياضة وأهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لهم. ويتولى تقديم البرنامج فريق عمل من أصحاب الهمم بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة من هذا العمل.
وتقدم أبوظبي الرياضية برنامج «المرأة في الرياضة» وهو برنامج يخصص لأول مرة لرياضة المرأة في الإمارات ويسلط الضوء على النماذج الناجحة والمتفوقة في مختلف الرياضات، كما يبرز البرنامج دور المرأة في الحركة الرياضية داخل وخارج الدولة، ويسلط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة للمرأة وأهم الأماكن والفعاليات التي تقام فيها منافسات رياضة المرأة.
كما تعرض القناة العديد من البرامج المميزة الأخرى، من أبرزها «أون فايت» و«بدايات» و«المدير الفني» و«عالم الجيوجيتسو» و«الرياضة اليوم»، أما أبرز برامج قناة ياس فهي «السرادال» و«حفوز» و«فوتو فينيش» و«الحضيرة» و«المركاض».
تعرض قنوات أبوظبي الرياضية وياس سلسة وثائقيات رياضية منها «حلبة ياس» و«الجيوجيتسو» و«أحمد بن حشر - بطل من ذهب» و«العرياني - بطل خماسية البارالمبية» و«عدنان الطلياني»،و«الألعاب الشعبية الإماراتية» و«ربدان» و«رحلة دلما» و«السلالة الشاهينية» و«محمد ثاني القمزي - القرش الإماراتي» و«البيزرة - الصقارة».
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الدورة البرامجية 7 برامج تحليلية، هي الاستوديو التحليلي للكرة المحلية المصاحب لأحداث الكرة المحلية ومباريات المنتخبات الإماراتية باللغتين العربية والإنجليزية، والاستوديو التحليلي للبطولات الآسيوية باللغة العربية المصاحب لأحداث الكرة الآسيوية والمنتخبات المُشاركة فيها، فضلاً عن الاستوديوهات التحليلية في قناة ياس المصاحبة لأحداث سباقات «القدرة» و«السرعة» و«الهجن» و«كأس دبي العالمي للخيول».
ويحظى الدوري الإيطالي الذي يبث عبر قناتي أبوظبي بريميوم 1 وأبوظبي بريميوم 2 على منصة ستارز بلاي بتغطية خاصة واستوديوهات مصاحبة لجميع المباريات إلى جانب برامج: «سكوديتو» و«نامبر وان» و «هيد كوتش».
وتضم الدورة البرامجية أكثر من 40 برنامجاً ووثائقيات رياضية، من بينها برنامج «الكابتن»، وهو برنامج ميداني يرصد جميع الأنشطة الرياضية المدرسية، ويسلط الضوء على أبطال المدارس وأهمية ممارسة الرياضة ودورها في تكوين نشأ قوي يعد نواة لمجتمع يتمتع بالصحة وقادر على رفع علم الدولة في المحافل المختلفة.
يُعتبر برنامج «الكابتن» الذي يستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات إلى 16 سنة، أول برنامج رياضي يُركز على مواهب الأطفال وكيفية تنميتها واكتشافها، ويقوم على تغطية الفعاليات الخاصة التي لها صدى كبير في أبوظبي، سواء كرة القدم أو الفعاليات الكبرى التي تحتضنها العاصمة. كما يشهد البرنامج مشاركة عدد من الأطفال في تقديم حلقات البرنامج.
أما برنامج «نجم في أبوظبي»، فهو برنامج ميداني حواري من تقديم محمد الأحمد، يدعم القطاع السياحي للعاصمة وأبرز معالمها وأماكنها المميزة، من خلال استضافة نجم رياضي كبير والقيام بجولة معه في أكثر من موقع في أبوظبي، يتخلله حوار شيق وممتع، إلى جانب تسليط الضوء على أهم الانجازات المحققة في الإمارة رياضياً وعمرانياً.
بالإضافة إلى ذلك، يستضيف برنامج «مواجهة» الحواري من تقديم يعقوب السعدي أبرز نجوم الرياضة الحاليين والسابقين وصناع القرار الرياضي وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، ليبحث معهم بأسلوب شيق أبرز ماحققوه من إنجازات وومضات ويقف عند اللحظات المهمة في مسيرتهم ويحاورهم فيما استجد بعالم الرياضة للاستئناس بآرائهم
من البرامج المميزة التي ستعرض على «أبوظبي الرياضية» البرنامج الميداني «Race Break» الخاص برياضة السيارات، والذي يتناول أبرز مضامير العاصمة أبوظبي التي تتميز باستضافة رياضات السيارات المختلفة.
- سياحة رياضية
يدعم «Race Break» السياحة الرياضية في أبوظبي، من خلال تسليط الضوء على مضامير السباق التي تحتضن العديد من السباقات الداخلية أو المفتوحة، وذلك بالتعاون مع أندية وهيئات مختلفة متخصصة في اللعبة مثل نادي ليوا الرياضي «تل مرعب»، ونادي الفرسان «مضمار الكارتينج»، وحلبة ياس «فورمولا وان»، وغيرهم من الهيئات.
وفي إطار التزامها تجاه أصحاب الهمم، أطلقت أبوظبي الرياضية البرنامج الميداني الجديد «أبطال الهمم»، الذي يُسلط الضوء على جميع رياضات أصحاب الهمم، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع ومساندتهم ومشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وإبراز الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة لدعم هذه الشريحة الاجتماعية، ويتناول البرنامج الجانب الرياضي والاجتماعي لكل ما يتعلق بأصحاب الهمم من نجاحات وقضايا وأنشطة وفعاليات، ودور أسرهم في دعمهم ودفعهم لممارسة الرياضة وأهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لهم. ويتولى تقديم البرنامج فريق عمل من أصحاب الهمم بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة من هذا العمل.
- ستاد أبوظبي
وتقدم أبوظبي الرياضية برنامج «المرأة في الرياضة» وهو برنامج يخصص لأول مرة لرياضة المرأة في الإمارات ويسلط الضوء على النماذج الناجحة والمتفوقة في مختلف الرياضات، كما يبرز البرنامج دور المرأة في الحركة الرياضية داخل وخارج الدولة، ويسلط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة للمرأة وأهم الأماكن والفعاليات التي تقام فيها منافسات رياضة المرأة.
كما تعرض القناة العديد من البرامج المميزة الأخرى، من أبرزها «أون فايت» و«بدايات» و«المدير الفني» و«عالم الجيوجيتسو» و«الرياضة اليوم»، أما أبرز برامج قناة ياس فهي «السرادال» و«حفوز» و«فوتو فينيش» و«الحضيرة» و«المركاض».
تعرض قنوات أبوظبي الرياضية وياس سلسة وثائقيات رياضية منها «حلبة ياس» و«الجيوجيتسو» و«أحمد بن حشر - بطل من ذهب» و«العرياني - بطل خماسية البارالمبية» و«عدنان الطلياني»،و«الألعاب الشعبية الإماراتية» و«ربدان» و«رحلة دلما» و«السلالة الشاهينية» و«محمد ثاني القمزي - القرش الإماراتي» و«البيزرة - الصقارة».
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الدورة البرامجية 7 برامج تحليلية، هي الاستوديو التحليلي للكرة المحلية المصاحب لأحداث الكرة المحلية ومباريات المنتخبات الإماراتية باللغتين العربية والإنجليزية، والاستوديو التحليلي للبطولات الآسيوية باللغة العربية المصاحب لأحداث الكرة الآسيوية والمنتخبات المُشاركة فيها، فضلاً عن الاستوديوهات التحليلية في قناة ياس المصاحبة لأحداث سباقات «القدرة» و«السرعة» و«الهجن» و«كأس دبي العالمي للخيول».
ويحظى الدوري الإيطالي الذي يبث عبر قناتي أبوظبي بريميوم 1 وأبوظبي بريميوم 2 على منصة ستارز بلاي بتغطية خاصة واستوديوهات مصاحبة لجميع المباريات إلى جانب برامج: «سكوديتو» و«نامبر وان» و «هيد كوتش».