شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي شهاب الليلي مدرباً للشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اتفقت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي، مع المدرب التونسي شهاب الليلي لكي يتولى مهمة تدريب فريقها الكروي الأول في دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى خلفاً للمدرب المستقيل أحمد صلاح.

وذكرت مصادر مقربة من نادي الشرطة، أن «الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المدرب التونسي شهاب الليلي، لقيادة فريقها الكروي الأول في دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى الذي ينطلق في 27 من الشهر الحالي».

وأكدت المصادر، أنه «من المتوقع أن يصل الليلي إلى العاصمة العراقية بغداد الجمعة من أجل توقيع العقد معه بشكل رسمي».

وكانت مصادر أخرى قد أشارت إلى أن استقالة المدرب السابق أحمد صلاح قد حصلت بسبب خلافات بينه وبين إدارة النادي بخصوص بقاء 4 لاعبين لم يرغب المدرب ببقائهم مع الفريق، وكذلك عدم تحقيق رغبته في التعاقد مع لاعب في خط الدفاع، لذلك قرر ترك الفريق على الرغم من أنه قاده في الموسم الماضي للظفر بلقب الدوري العراقي. حيث أحدثت استقالة صلاح الكثير من ردود الأفعال لاسيما أنها جاءت في وقت حرج جداً بالنسبة لإدارة الشرطة بسبب اقتراب موعد انطلاق مباريات دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل.

وسبق لإدارة نادي الطلبة الرياضي العراقي أن تعاقدت في الموسم الماضي مع المدرب التونسي يامن الزلفاني، حيث حقق معه نتائج جيدة قبل أن يتم إنهاء العقد معه بطريقة ودية.