شكرا لقرائتكم خبر عن حقق 57 فوزاً.. «الإمارات للدراجات» يتصدر تصنيف «الجولة العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

فاز فريق الإمارات للدراجات بالمركز الأول في تصنيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية 2023.

وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز، خلال مؤتمر صحفي في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات، وماورو جيانيتي، المدير التنفيذي للفريق، إضافة إلى الدراجين تادي بوجاتشار، المصنف الأول عالمياً، وجواو ألميدا، وآدم ييتس، وفيليكس غروسشارتنر.

وحقق فريق الإمارات 57 فوزاً في موسم 2023، وأظهر باستمرار قوته وبراعته على الساحة العالمية لركوب الدراجات، من خلال السباقات الكلاسيكية، وسباقات «الجراند تور»، بمشاركة 17 دراجاً من الفريق. كما اختتم الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار«25» عاماً موسم 2023، كأفضل دراج في العالم، معززاً موقعه ضمن ألمع نجوم الرياضة بعد فوزه في السباقين التاريخيين، «روند فان فلاندرين» و«إيل لومبارديا»، بجانب السباقات المرموقة الأخرى.

وتألق دراجو فريق الإمارات، ضمن المراكز الأولى في التصنيفات الفردية للدراجين، وحقق بوجاتشار المركز الأول، وآدم ييتس الثامن، وجواو ألميدا العاشر، ومارك هيرشي المركز الـ 12.

وقال مطر سهيل اليبهوني: الأداء الذي قدمه فريقنا هذا العام ألهم الجميع، وترجم تطور رياضة ركوب الدراجات في الإمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ومشاركة فريقنا في أعلى المستويات العالمية تعد عاملاً كبيراً في هذا التطور.

وأكد اليبهوني حرص الإمارات على بناء ثقافة قوية لركوب الدراجات في الدولة، باعتبارها وسيلة نقل وترفيه ورياضة، ووجود فريق الإمارات كملهم خطوة مهمة لحث الجميع على النشاط، وجعل الرياضة «أسلوب حياة»، والمشاركة في الرياضة التي تعد جزءاً رئيسياً من المشروع العالمي لركوب الدراجات.

وأضاف: شهدنا في السنوات الأخيرة إنشاء مئات الكيلومترات من مسارات الدراجات في جميع أنحاء الإمارات، ما أدى إلى تصنيف أبوظبي كأول مدينة صديقة للدراجات في آسيا من قبل الاتحاد الدولي للدراجات، ونستعد الآن لاستضافة بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2029، وبطولة العالم للدراجات على الطريق في 2028.