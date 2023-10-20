شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يوعي الرياضيين بعناصر التغذية المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام نادي الذيد فعالية توعوية استثنائية تحت عنوان «العناصر الأساسية لضمان صحة غذائية مستدامة»؛ بهدف نشر الوعي حول أهمية المحافظة على الصحة والتغذية المتوازنة بين لاعبي النادي.

حضر هذه المحاضرة سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي، ومهير عبيد الطنيجي المدير الإداري، إلى جانب لاعبي الألعاب الجماعية وموظفي ومدربي النادي والإداريين وعدد من الكوادر الفنية.

وتحدث الدكتور حازم عبد الحميد العشاوي عن أهمية الغذاء الصحي في توفير العناصر الأساسية الضرورية للرياضيين، مؤكداً ضرورة اتباع نمط حياة صحي وتناول الغذاء الطبيعي المحمل بالفيتامينات الأساسية التي يحتاج إليها الجسم للأداء الأمثل، كما أشار إلى أهمية النوم المبكر للطلاب، لأنهم في مرحلة بناء وتطوير الجسم.

وأكد المحاضر أهمية تجنب الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية التي تؤثر سلباً في الصحة.

وفي نهاية المحاضرة، قام سالم محمد بن هويدن ومهير عبيد الخيال الطنيجي بتكريم الدكتور حازم عبد الحميد العشاوي وشكره على المعلومات المفيدة التي قدمها.