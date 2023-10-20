شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقترب من لقب مونديال الجولف في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب المنتخب الأمريكي من حصد لقب النسخة الـ 33 لكأس أيزنهارو لبطولة العالم لفرق الهواة الجولف بعدما حافظ على صدارته في ختام الجولة الثالثة التي أقيمت،الجمعة، في نادي أبوظبي للجولف، وسيكون الحسم في الجولة الرابعة والأخيرة السبت.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» التي تختتم السبت، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر.

وتمسك المنتخب الأمريكي بصدارة الترتيب في ختام الجولة الثالثة برصيد 24 ضربة تحت المعدل بمجموع 408 ضربات، ويتقدم حالياً بفارق أربع ضربات عن المنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني برصيد 20 ضربة تحت المعدل بمجموع 412 ضربات، والمنتخب النرويجي الذي تقدم للمركز الثاني أيضاً بنفس الرصيد، بعد أداء قوي جعله يرتقي 9 مراكز نحو الأعلى في جدول الترتيب.

وحافظ منتخب الإمارات على الأداء الثابت بتسجيله 9 ضربات فوق المعدل لليوم الثاني على التوالي، ليصبح مجموع رصيده 29 ضربة فوق المعدل بمجموع 461 ضربة في أداء مشجع وسط المشاركة العالمية.

وكان التفوق الأمريكي حاضراً على الصعيد الفردي أيضاً، بعدما تقدم الأمريكي جوردون سارجنت للمركز الأول برصيد 12 ضربة تحت المعدل، مستفيداً من تسجيله 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليتقدم 5 مراكز نحو صدارة الترتيب.

ويشارك 6 لاعبين بالمركز الثاني برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ما يعني أن المنافسة ستبقى مفتوحة في الجولة الرابعة والحاسمة.