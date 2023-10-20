شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الزمالك في الدوري الإفريقي العام المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، مشاركة الزمالك في النسخة الثانية من بطولة الدوري الإفريقي، التي ستقام العام المقبل.

وقال موتسيبي في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، إن «الأهلي يشارك هذا العام في الدوري الإفريقي، والزمالك سيشارك في النسخة المقبلة، حيث تضم البطولة 24 نادياً، وستشهد مشاركة أعلى الأندية في التصنيف».

وتابع: «إن الدوري الإفريقي ستكون له إسهامات كثيرة، وهذه البطولة سترفع من مستوى البطولات الإفريقية وتصبح أكثر تنافسية». ويغيب الزمالك عن النسخة الأولى من البطولة الوليدة، حيث يشارك الأهلي في النسخة الحالية من بطولة دوري السوبر الإفريقي كممثل وحيد من مصر.

ويشارك في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي كل من: الأهلي المصري، والوداد المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، وسيمبا التنزاني، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وبترو أتليتيكو الأنغولي، وأنيمبا النيجيري.

وهذه النسخة الأولى مقدمة لمنافسات الدوري الإفريقي الموسع الذي سيجمع بين أفضل 24 نادياً في القارة، وسينطلق خلال موسم 2024-2025.

وسيقام ذهاب الدور النهائي، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تكون مباراة الإياب الحاسمة يوم 11 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات نصف النهائي لدوري إفريقيا لكرة القدم، في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر. فيما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة، يومي 5 و11 نوفمبر 2023.