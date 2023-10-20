شكرا لقرائتكم خبر عن «جودو الإمارات» يتأهب لبطولة أبوظبي جراند سلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستأنف منتخب الإمارات للجودو،السبت، تدريباته بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، استعداداً لخوض منافسات بطولة أبوظبي «جراند سلام» للجودو لعام 2023، والتي تقام بنفس الصالة ضمن البطولات العالمية الثلاث التي تحتضنها العاصمة أبوظبي مدينة الرياضات العالمية، والمقررة لها خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل.

تأتي استعدادات منتخبنا كمرحلة أخيرة للبطولة فور عودته من جورجيا التي أقام بها معسكراً تحضيرياً لمدة أسبوعين بعد التألق في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالصين وإحراز 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضية و3 برونزيات.

وأشاد فيكتور سيكتروف مدرب منتخبنا الوطني، بنجاح معسكر الإعداد الذي اختتم مؤخراً في جورجيا، مثمناً دعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي الذي وفر كافة المتطلبات طوال فترة الإعداد، فضلاً عن متابعته الحثيثة لمسيرة المنتخب التي تقترب من التأهل بالنقاط إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

من جهة أخرى، يصل رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو وأغلب المنتخبات خلال اليومين المقبلين استعداداً للمشاركة في قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام التي تجري ظهر الاثنين.