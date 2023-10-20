شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يمثلون منتخب الملاكمة في «الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوجه بعثة منتخب الملاكمة السبت إلى كازاخستان، للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب التي تنطلق السبت وتستمر إلى 4 نوفمبر المقبل.

وخضع لاعبو المنتخب لتدريبات مكثفة في المعسكر الداخلي بأبوظبي، إضافة إلى معسكر خارجي في أوزبكستان لمدة 20 يوماً خلال أغسطس الماضي، بهدف تأهيلهم وإعدادهم للبطولة.

وتضم قائمة المنتخب 4 لاعبين في فئة الناشئين هم: محمد مبخوت الكربي «وزن 46 كجم»، وعمر عبد الرحمن البلوشي «وزن 48 كجم»، وبدر سعيد السدراني «وزن 54 كجم»، ونهيان ناصر عبدالله «وزن 63 كجم»، إضافة إلى لاعبين لفئة الشباب هما: عبد الله سيف الشحي «وزن 63 كجم»، ومحمد قاسم الباروت «وزن 80 كجم»، إضافة إلى المدربين قاسم محمد وحسن محمدوف.