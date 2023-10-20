شكرا لقرائتكم خبر عن 10 منافسات في الأسبوع الثالث لدوري القفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية على مدى يومي السبت والأحد منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية «لونجين».

وتشتمل المنافسات على 10 أشواط تقام على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، ورصدت لها جوائز مالية قيمتها 250 ألف درهم، بإقامة شوطين في الجولة مع تمايز، و4 أشواط بمنافسات المرحلتين، ثم 4 أشواط أخرى من جولة واحدة ضد الزمن.

ويشتمل الأسبوع الثالث بالدوري على منافستين بمواصفات الجولة مع تمايز في يومه الثاني «الأحد»، وهي المرة الأولى التي يشهدها ميدان صالة الأكاديمية بالموسم؛ الأولى على حواجز ارتفاعها 140 سم لفرسان المستوى الأول، والثانية على حواجز 130 سم، للفرسان من فئتي المستوى الأول والشباب.

وستكون منافسات المرحلتين الخاصة حاضرة في 4 أشواط، مصممة بحواجز ارتفاعها 105 سم، وحتى 140 سم، حسب الفئات وجميعها تقام السبت.

وتعود المنافسات بمواصفات المرحلتين على حواجز 90 ـ 100 سم لفئة المبتدئين، و120 سم لفرسان المستوى الثاني والجونيورز، وتقام 4 أشواط من جولة واحدة ضد الزمن، وتتراوح حواجزها بين 105 ـ 120 سم، حسب الفئات، وتستكمل منافسات الأسبوع بمنافستين من جولة واحدة ليست ضد الزمن، وعلى الفارس إكمالها دون خطأ ضمن الزمن المسموح، وارتفاع حواجزها بين 80 إلى 90 سم، التي خصصت لخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات.