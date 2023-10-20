شكرا لقرائتكم خبر عن ماينز الألماني للغطس يتدرب في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مجمع حمدان الرياضي المعسكر التدريبي لفريق نادي ماينز الألماني للغطس للناشئين والشباب، وذلك استعداداً للبطولات الأوروبية والدولية القادمة خلال الموسم الرياضي المقبل التي يشارك فيها الرياضيون الألمان.

وضم المعسكر الألماني 16 رياضياً من عمر 12 إلى 18 عاماً من البنين والبنات بالإضافة إلى طاقم المدربين والفنيين، وخاض الفريق تدريبات لمدة أسبوع كامل على مختلف أنواع الغطس والتدريبات البدنية على ثلاث فترات مختلفة في اليوم، كما حرص الفريق الألماني على زيارة أشهر المعالم السياحية والطبيعية في دبي والاستمتاع بالأجواء الرائعة والهندسة المعمارية الحديثة.

وعبر أعضاء الفريق عن سعادتهم البالغة بالتواجد في دبي والتدريب في مجمع حمدان الرياضي الذي وفر لهم الأجواء المثالية للتدريب وتحقيق هدف المعسكر، كما أكد مشرف الفريق أن سبب اختيار دبي لإقامة المعسكر هو أن لديها العديد من المميزات وتقدم الكثير من الخيارات المتنوعة التي تلبي كافة المتطلبات، مما يجعلها الوجهة الأنسب للتدريب، حيث تمتلك منشآت ومرافق رياضية متنوعة تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، بالإضافة إلى المرونة التسهيلات التي تقدمها في السفر والإقامة فيها ممتازة.

وأصبح مجمع حمدان الرياضي وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات والرياضات الذين اختاروا المجمع للاستعداد للدورات الأولمبية والبطولات العالمية وتدربوا في المجمع خلال الفترات السابقة وخاضوا معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية.

ويستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات من بينهم أبطال أولمبيين وأبطال عالم من مختلف دول العالم، وتتنوع الألعاب الرياضية التي يحتضنها المجمع التي تصل إلى 28 رياضة هي: السباحة، السباحة الإيقاعية، كرة الماء، الغوص الحر، الهوكي تحت الماء، الرجبي تحت الماء، المبارزة، الجمباز، الغطس، الغوص، الكارتينج، الدراجات الهوائية، الجري، الريشة الطائرة، الدواثلون، الأكواثلون، الترياثلون، كرة السلة، الكرة الطائرة، مصارعة الكوشتي، الكاراتيه، اللياقة البدنية، الخماسي الحديث، تايكوندو، تنس، الملاكمة، رفع الأثقال، وتنس الطاولة.