الامارات | لقب كأس الطائرة بين شباب الأهلي والوصل غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون صالة ملعب نادي شباب الأهلي بالممزر الساعة 07:00 مساء غد مسرحاً لمواجهة قوية بين شباب الأهلي وضيفه الوصل ضمن إياب الدور النهائي لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، في لقاء من العيار الثقيل، وكانت مواجهة الذهاب شهدت تحويل "الإمبراطور" تأخره بشوطين إلى فوز بثلاث أشواط مقابل شوطين.

ولا يملك "الفرسان" خياراً سوى الانتصار لتعويض خسارة الذهاب من أجل الاحتكام إلى مباراة فاصلة، بينما يكفي الضيوف الانتصار لضمان التتويج باللقب للمرة السادسةن والذي ظل مستعصياً عليهم منذ عقد كامل وتحديدا منذ حصولهم عليه في موسم 2012-2013. وكان شباب الأهلي شق طريقه إلى المباراة النهائية بتصدر المجموعة الأولى، وفي مرحلة "البلاي أوف" تخطى بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة، وفي المقابل حجز الوصل مقعده بتصدر المجموعة الأولى، ثم فاز على عجمان في "البلاي أوف" بثلاثة أشواط نظيفة.