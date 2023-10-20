شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس اللحظات الأخيرة فى انتخابات الزمالك قبل إغلاق باب التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللحظات الأخيرة فى انتخابات الزمالك قبل غلق باب التصويت بدقائق حالة من الزحام الشديد بين أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأبيض، من أجل الدخول والإدلاء بأصواتهم، فى ظل إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات غلق باب التصويت فى موعده السابعة مساءً.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت فى الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ودخل أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

وكان دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة من خلال ثلاث بوابات، من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين، وشارع 26 يوليو، وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية.

وشارك نجوم كرة القدم السابقين في الزمالك بالانتخابات، مثل: حسن شحاتة وأيمن يونس وطارق يحيى ومحمود سعد وطارق مصطفى وأحمد عيد وحازم إمام وطارق السيد وأمير عزمي مجاهد، وكذلك الإعلامي كريم حسن شحاتة وأحمد زاهر المدير الإداري بنادي بيراميدز ومدحت العدل وعمرو الجناينى وأحمد الأحمر.